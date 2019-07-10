«أمانة جدة» تضبط منزلا شعبيا لتحضير الأطعمة وتغلق مستودعاً مخالفا

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) ضبطت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة, ضمن حملتها الرقابية منزلاً شعبياً، بحي بني مالك, يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام لأحد المطاعم ويفتقد جميع الاشتراطات الصحية، وجرى إتلاف 40 كيلو مواد مجهولة المصدر ومصادرة 5 إسطوانات غاز وإغلاق المطعم التابع له واتخاذ الإجراءات النظامية حياله. ضبطت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة, ضمن حملتها الرقابية منزلاً شعبياً، بحي بني مالك, يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام لأحد المطاعم ويفتقد جميع الاشتراطات الصحية، وجرى إتلاف 40 كيلو مواد مجهولة المصدر ومصادرة 5 إسطوانات غاز وإغلاق المطعم التابع له واتخاذ الإجراءات النظامية حياله. وفي سياق متصل أغلقت بلدية الشرفية مستودعاً للمواد الغذائية يعمل بلا رخصة نظامية، وتمت مصادرة أكثر من 1200 عبوة مربى لا تحمل تواريخ صلاحية ونحو 22 ألف عبوة زيتون متنوع، بجانب إغلاق مكتب تابع للمستودع وطبقت بحق الموقع لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.



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