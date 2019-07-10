عطاء "سند محمد بن سلمان" يتجاوز 300 مليون ريال لحديثي الزواج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استكمالا لجهود برنامج "سند محمد بن سلمان" التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، أعلن البرنامج عن صرف عطاء مبادرة "سند الزواج" في دفعته الرابعة، حيث بلغ عدد مستفيدي هذه الدفعة 4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال، وبذلك يصبح عدد المستفيدين أكثر من 15 ألف مواطن، بقيمة تجاوزت الـ 300 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.

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ويأتي البرنامج استمرارا للأعمال الإنسانية التي يقدمها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف الفئات، وذلك لتعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال مبادرات اجتماعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار، سعيا لصناعة أثر مستدام.

وتعد مبادرة "سند الزواج" إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الالكتروني، ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي، حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الالكتروني كجزء من إجراءات التقديم، علما بأن التسجيل لا يزال متاحا، حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة: https://snad.org.sa/marriage.