"مبادرات مسك" يطلق مسرعة أعمال تستهدف منشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في إطار برامج ومبادرات دعم الشباب وتمكينهم وفتح المجالات أمام أعمالهم وأنشطتهم الناشئة، يفتح مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، أبوابه أمام أصاحب المنشآت الصغيرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتسجيل في الدفعة الثانية من مشروع "مسرعة مسك 500" والذي يشكل حاضنة للأعمال الناشئة.

ودعا مركز المبادرات ممثلا في مبادرة مسك الابتكار، أصحاب المنشآت الصغيرة بالشرق الأوسط وأفريقيا الراغبين في الالتحاق بالمسرعة، للمبادرة بالتسجيل خلال الفترة من الثلاثاء 6 ذي القعدة 1440هـ الموافق 9 يوليو 2019م، حتى الأحد 23 ذي القعدة 1440هـ الموافق 26 يوليو 2019م.

ومن المقرر أن تحتوي المسرعة على برنامج تشرف عليه كبرى الشركات العالمية في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، يتمثل في عقد دورات تدريبية وورش عمل، من المقرر أن يشهدها من يقع عليه الاختيار من أرباب المشاريع.

وسيحصل من يتم اختيارهم للانخراط في هذه المسرعة على مبلغ 187 ألف ريال أي ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي، وذلك شريطة أن تستوفي المنشآت جميع الشروط، والمتمثلة في أن يكون لدى المتقدمين فريق عمل مؤهل على قيادة المشاريع الناشئة، ووجود منتج في مجال التقنية أو المجالات المرتبطة به، يكون جاهزا للعرض، أو يكون قد عُرض في الأسواق.

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وقد قدم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" الدعم لـ 19 مشروعا ناشئا، مثلوا الدفعة الأولى من المسرعة، والتي اختتمت أعمالها خلال شهر رمضان المبارك، وأخذ بأيديهم ودفعهم إلى عدد من المشاريع الكبرى.

وتعمل مبادرة مسك الابتكار على رفع مستوى التأهيل الاحترافي والمهاري لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل والحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، عبر الاستفادة من أفضل التجارب وتوسيع نطاق تواصلهم محليا ودوليا، بما يساعدهم على بدء مشاريع استثمارية وريادية تسهم في تنمية مجتمعهم وأوطانهم والعالم.

ويأتي دعم الشركات الناشئة ضمن برنامج "500 Misk" الذي تنفذه مسك الابتكار، أحد مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، بالتعاون مع أفضل مسرعة الأعمال في وادي السيليكون "500 Startups"، بهدف تنمية المشاريع الناشئة وتحويلها إلى شركات ناجحة، والعمل على دعم الأفكار الخلاقة بما يساعد على خلق الوظائف ورفع نسبة إسهام ريادة الأعمال في إجمالي الناتج المحلي.

ويعد البرنامج بداية حقيقية لاكتشاف كفاءات شابة واعدة يمكنها قيادة شركات قادرة على تعزيز اقتصاد المستقبل، كما قدم البرنامج للمتقدمين تأهيلا متقدما في مجالات عدة، منها الاتصالات والمبيعات، مقابلة العملاء، تحليل البيانات، التوظيف، التمويل والمنتجات، بناء الأنظمة، وغيرها.

وتدعم مبادرة مسك الابتكار أصحاب المشاريع الناشئة بالتعاون مع أهم الشركات العالمية العاملة في مجالات عدة، منها أدوات المطورين، التجارة الالكترونية، التكنولوجيا في التعليم، التكنولوجيا في الموارد البشرية، التكنولوجيا في الصحة، التكنولوجيا المالية، الأمن، النقل، السفر والضيافة والاجتماعية.