السعودية | مبادرة "سند محمد بن سلمان" تقدم 300 مليون ريال لـ15 ألف مستفيد

شكرا لقرائتكم مبادرة "سند محمد بن سلمان" تقدم 300 مليون ريال لـ15 ألف مستفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن برنامج عطاء "سند محمد بن سلمان" عن صرف عطاء مبادرة "سند الزواج" في دفعته الرابعة، حيث بلغ عدد مستفيدي هذه الدفعة 4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال، وبذلك يصبح عدد المستفيدين أكثر من 15 ألف مواطن، بقيمة تجاوزت الـ 300 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.
ويأتي البرنامج استمراراً للأعمال الإنسانية التي يقدمها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف الفئات، وذلك لتعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال مبادرات اجتماعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في ذات الوقت التحولات الاقتصادية، والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار سعياً لصناعة أثر مستدام.
وتعدُّ مبادرة "سند الزواج" إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.
ويحرص البرنامج على تنمية الوعي، حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم، علماً أن التسجيل لا يزال متاحاً، حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة: https://snad. org.sa/marriage
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