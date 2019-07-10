جامعة الباحة تعلن نتائج وأسماء المقبولين في الدفعة الأولى لعام 1440-1441 هجريًا

قالت جامعة الباحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر منذ قليل، بأنها قد أعلنت نتائج القبول للدفعة الأولى من المتقدمين والمتقدمات للإلتحاق بالبرامج الدراسية في جامعة الباحة للعام الجامعي 1440-1441، مطالبة جميع الطلاب بضرورة الدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة من أجل تأكيد القبول، وإلا ستقوم جامعة الباحة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ثم إلغاء قبول الطالب الذي يتخلف عن التأكيد الإلكتروني.

ويذكر بأن هذه الفترة تشهد بداية القبول والترشيح للدفعات الأولى في عدد من الجامعات السعودية، وعلى رأسها جامعة جازان، وكذلك جامعة الملك خالد.

جامعة الباحة تعلن أسماء المقبولين في الدفعة الأولى للعام الجامعي 1440-1441 هجريًا

أعلنت جامعة الباحة عبر موقعها الرسمي عن قبول الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1440 – 1441 هجريًا، مؤكدة بأن على جميع الطلاب المقبولين، والذين وردت أسمائهم على الموقع الإلكتروني الخاص بعمادة القبول والتسجيل في جامعة الباحة، الإسراع في تأكيد هذا القبول بشكل إلكتروني في أقرب وقت ممكن من أجل إستمرار عمليات تسجيلهم وقبولهم في الجامعة.

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وأوضحت جامعة الباحة في بيانها الرسمي، بأن الطالب الذي يتخلف عن تأكيد قبوله بشكل إلكتروني، سيتم إعتباره متنازل عن هذا القبول، وسيتم إلغاءه بشكل نهائي.

معلومات يجب أن تعرفها عن جامعة الباحة

تعد جامعة الباحة واحدة من أحدث الجامعات السعودية حيث تم إنشائها في عام 1426 هجريًا، وتضم في جنباتها نحو 15 كلية موزعة على عدد من محافظات منطقة الباحة في جنوب المملكة العربية السعودية، وكذلك تضم الجامعة عدد كبير من الكليات ذات التخصصات النادرة، والتي تخدم الطلاب فيها عند النزول إلى سوق العمل.