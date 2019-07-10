، وزير الدفاع الروسي: لدينا سلاح جديد منقطع النظير ،

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أدلى وزير الدفاع الروسي بتصريح كشف فيه عن وجود سلاح جديد لا يوجد مثيل له في بقية العالم.
وقال وزير دفاع روسيا سيرغي شويغو، خلال مؤتمر علمي، إن القوات المسلحة الروسية ستحصل في المستقبل القريب على "سلاح منقطع النظير يعتمد على تكنولوجيا السرعة الفائقة وطاقة الليزر".
وأشار موقع "سبوتنيك" إلى أنه ونظراً لكون القوات الروسية قد بدأت تستخدم وتجرب أسلحة جديدة من هذا النوع مثل صواريخ "أفانغارد" و"كينجال" وليزر "بيرسفيت"، فإن وزير دفاع روسيا قد يكون تحدث عن صواريخ جديدة فائقة السرعة وسلاح ليزر جديد.
وكانت مصادر قد أفادت، في وقت سابق، بأن روسيا بصدد إبداع منظومات صواريخ تكتيكية متميزة تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت.
وزير الدفاع الروسي: لدينا سلاح جديد منقطع النظيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
أدلى وزير الدفاع الروسي بتصريح كشف فيه عن وجود سلاح جديد لا يوجد مثيل له في بقية العالم.
وقال وزير دفاع روسيا سيرغي شويغو، خلال مؤتمر علمي، إن القوات المسلحة الروسية ستحصل في المستقبل القريب على "سلاح منقطع النظير يعتمد على تكنولوجيا السرعة الفائقة وطاقة الليزر".
وأشار موقع "سبوتنيك" إلى أنه ونظراً لكون القوات الروسية قد بدأت تستخدم وتجرب أسلحة جديدة من هذا النوع مثل صواريخ "أفانغارد" و"كينجال" وليزر "بيرسفيت"، فإن وزير دفاع روسيا قد يكون تحدث عن صواريخ جديدة فائقة السرعة وسلاح ليزر جديد.
وكانت مصادر قد أفادت، في وقت سابق، بأن روسيا بصدد إبداع منظومات صواريخ تكتيكية متميزة تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
03:01 PM
يعتمد على "تكنولوجيا السرعة الفائقة وطاقة الليزر"
أدلى وزير الدفاع الروسي بتصريح كشف فيه عن وجود سلاح جديد لا يوجد مثيل له في بقية العالم.
وقال وزير دفاع روسيا سيرغي شويغو، خلال مؤتمر علمي، إن القوات المسلحة الروسية ستحصل في المستقبل القريب على "سلاح منقطع النظير يعتمد على تكنولوجيا السرعة الفائقة وطاقة الليزر".
وأشار موقع "سبوتنيك" إلى أنه ونظراً لكون القوات الروسية قد بدأت تستخدم وتجرب أسلحة جديدة من هذا النوع مثل صواريخ "أفانغارد" و"كينجال" وليزر "بيرسفيت"، فإن وزير دفاع روسيا قد يكون تحدث عن صواريخ جديدة فائقة السرعة وسلاح ليزر جديد.
وكانت مصادر قد أفادت، في وقت سابق، بأن روسيا بصدد إبداع منظومات صواريخ تكتيكية متميزة تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت.
، وزير الدفاع الروسي: لدينا سلاح جديد منقطع النظير ،
المصدر : الخليج 365
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