، "الأرصاد" تنبه لاستمرار العوالق الترابية وتدني الرؤية في نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تشمل: "حبونا وثار وشرورة ويدمة" وتستمر حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد باستمرار العوالق الترابية ونشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وقالت الهيئة: إن الحالة تشمل: "بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران ويدمة".

وأضافت: بداية الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم الأربعاء، ونهايته في الساعة التاسعة من مساء اليوم.