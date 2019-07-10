- 1/2
- 2/2
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد باستمرار العوالق الترابية ونشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وقالت الهيئة: إن الحالة تشمل: "بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران ويدمة".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم الأربعاء، ونهايته في الساعة التاسعة من مساء اليوم.
"الأرصاد" تنبه لاستمرار العوالق الترابية وتدني الرؤية في نجرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد باستمرار العوالق الترابية ونشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وقالت الهيئة: إن الحالة تشمل: "بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران ويدمة".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم الأربعاء، ونهايته في الساعة التاسعة من مساء اليوم.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
02:31 PM
الحالة تشمل: "حبونا وثار وشرورة ويدمة" وتستمر حتى 9 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد باستمرار العوالق الترابية ونشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وقالت الهيئة: إن الحالة تشمل: "بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران ويدمة".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم الأربعاء، ونهايته في الساعة التاسعة من مساء اليوم.
، "الأرصاد" تنبه لاستمرار العوالق الترابية وتدني الرؤية في نجران ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه لاستمرار العوالق الترابية وتدني الرؤية في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.