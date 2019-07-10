، تعرَّف على موعد مؤتمر "لائحة الوظائف التعليمية" والقنوات الناقلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يُعقد غداً بمشاركة وزيرَي "التعليم" و"الخدمة المدنية" ورئيس هيئة التقويم

بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على سلم رواتب لائحة الوظائف التعليمية يُعقد، غداً الخميس، مؤتمر صحافي لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان؛ ممثلاً عن وزارة الخدمة المدنية، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ ممثلاً عن الهيئة، بمقر وزارة التعليم الساعة 2:30 ظهراً.

وسينقل المؤتمر عبر قناة "الإخبارية" وقناة "عين" التعليمية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة؛ لاستعراض مضامين لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وسلم الرواتب الجديد لشاغلي الوظائف.

يُذكر أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي تعد كأهم مكونات الارتقاء بمهنة التعليم، ستحل محل لائحة الوظائف السابقة الصادرة في عام 1401؛ لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتماداً على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

وتشمل جميع المعلمين والمعلمات الذين يشكلون قرابة نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية؛ لتسهم في توفير بيئة عمل تعليمية محفزة لهم.