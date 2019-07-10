، عدد الفلسطينيين يصل لـ13 مليون نسمة أكثرهم خارج بلادهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - كثافة سكانية مرتفعة تبلغ نحو 826 فرداً لكل كيلومتر مربع في غزة

بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف غداً الخميس 11 يوليو، أعدّ الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء تقريراً بتعداد الفلسطينيين في العالم.

وقال تقرير الجهاز المركزي إن تعداد الفلسطينيين في العالم بلغ نحو 13 مليون نسمة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، من بينهم 5 ملايين فلسطيني في دولة فلسطين ينقسمون بين 2.53 مليون ذكر و2.45 مليون أنثى.

وأشار تقرير "الإحصاء" بحسب "سبوتنيك عربي" إلى أن عدد سكان الضفة الغربية 2.99 مليون نسمة، بينما عدد سكان قطاع غزة 1.9 مليون نسمة.

وذكر التقرير أيضا أن نسبة الأفراد في الفئة العمرية من عمر يوم إلى 14 عاماً في منتصف عام 2019 بلغت حوالي 38%، من مجمل السكان، بواقع 36% في الضفة الغربية و42% في قطاع غزة.

وحول الكثافة السكانية، قال التقرير إنها مرتفعة بشكل عام، إذ تبلغ نحو 826 فرداً لكل كيلومتر مربع في قطاع غزة، و528 فرداً لكل كيلومتر مربع في الضفة الغربية.

وتشير البيانات إلى أن معدل العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في العام 2018 بلغ 31% في فلسطين، بواقع 18% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة. كما وصل معدل البطالة في فلسطين بين الإناث المشاركات في القوى العاملة إلى 51% مقابل 25% بين الذكور المشاركين في القوى العاملة.

وتشير نتائج مسح القوى العاملة 2018، إلى أن 11% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و9% في قطاع غزة.