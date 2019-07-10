، وكالة الطاقة الذرية: إيران رفعت تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 % ،

محمد بن مسعود - الدمام - مخزون طهران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كجم

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 %، مشيرة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كجم بينما الاتفاق النووي يسمح بـ 202.8 كجم فقط.

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كجم بينما الاتفاق النووي يسمح بـ 202.8 كجم فقط.

وأضافوا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد ان إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%.