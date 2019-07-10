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كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 %، مشيرة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كجم بينما الاتفاق النووي يسمح بـ 202.8 كجم فقط.
ووفق "سكاي نيوز عربية" قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كجم بينما الاتفاق النووي يسمح بـ 202.8 كجم فقط.
وأضافوا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد ان إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%.
وكالة الطاقة الذرية: إيران رفعت تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 %صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 %، مشيرة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كجم بينما الاتفاق النووي يسمح بـ 202.8 كجم فقط.
ووفق "سكاي نيوز عربية" قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كجم بينما الاتفاق النووي يسمح بـ 202.8 كجم فقط.
وأضافوا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد ان إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
02:34 PM
مخزون طهران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كجم
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 %، مشيرة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كجم بينما الاتفاق النووي يسمح بـ 202.8 كجم فقط.
ووفق "سكاي نيوز عربية" قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كجم بينما الاتفاق النووي يسمح بـ 202.8 كجم فقط.
وأضافوا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد ان إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%.
، وكالة الطاقة الذرية: إيران رفعت تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 % ،
المصدر : الخليج 365
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