مسؤول سعودي كبير: هذا هو شرط قبول صفقة القرن

كشف مسؤول سعودي كبير، اليوم الاربعاء، عن موقف المملكة العربية السعودية من خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ " صفقة القرن ".

وقال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل في تصريحات صحفية، إنه لا سلام سيتحقق في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس .

وأكد تركي الفيصل في تصريحاته لشبكة "بلومبيرج" أنه "بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وهويتها كدولة واضحة وذات سيادة، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط"، وفق ما نقله موقع سبوتنيك.

وأضاف تركي الفيصل أن "خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها لإدارة ترامب لن تنجح ما لم تتضمن دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".