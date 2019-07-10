قام طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بقتل شقيقه الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، بطلقات من سلاح هوائي خاص للصيد، مساء أمس الثلاثاء، في حائل.
وبحسب ما نقلت “عكاظ” عن مصادر، فإن الحادثة وقعت بالخطأ دون معرفة الأطفال بهذا السلاح، فيما لم تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر حادثة مفزعة تهز حائل.. طفل يقتل شقيقه والكشف عن أعمارهما وسلاح الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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