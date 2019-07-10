حادثة مفزعة تهز حائل.. طفل يقتل شقيقه والكشف عن أعمارهما وسلاح الجريمة

قام طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بقتل شقيقه الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، بطلقات من سلاح هوائي خاص للصيد، مساء أمس الثلاثاء، في حائل.

وبحسب ما نقلت “عكاظ” عن مصادر، فإن الحادثة وقعت بالخطأ دون معرفة الأطفال بهذا السلاح، فيما لم تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن الواقعة.