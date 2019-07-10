كشفت هيئة مكافحة الاشاعات، حقيقة صورة ولي العهد الامير محمد بن سلمان مع نجل ملك إيران السابق رضا بهلوي. وقالت هيئة مكافحة الاشاعات في تغريدتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : “نشرت قناة العالم الإيرانية صورة كاذبة (مفبركة) لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع نجل ملك إيران السابق, والصورة الحقيقية لإجتماع ولي العهد مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض عام 2017”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة صورة ولي العهد مع نجل ملك إيران السابق رضا بهلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.