بعد إدانتها بشتم طليقها عبر الواتساب.. هذه عقوبة امرأة صدر بحقها صك شرعي نهائي في جدة

قررت المحكمة الجزائية في جدة، حبس مواطنة سعودية ثلاثة أيام، وذلك عقب إدانتها بإرسال رسائل سب وشتم وبذاءة إلى زوجها السابق، كما قررت أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها، وصدر صك شرعي نهائي بذلك.

ووفقا للتفاصيل، فإن الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد مطلقته، إذ اتهمها بملاحقته عبر تطبيق الواتساب والسناب والرسائل النصية بعبارات سب وشتم وألفاظ عنصرية رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 5 سنوات.

وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح، لكن جهود الصلح بين الطرفين باءت بالفشل، وطبقاً لصك الحكم النهائي أرسلت المواطنة إلى طليقها عشرات الرسائل وصفته بالشيطان الرجيم، والغبي، والتيس إضافة إلى ألفاظ عنصرية عايرته من خلالها بأصله.

وقالت المواطنة “المتهمة”، إن الألفاظ التي وجهتها إلى طليقها كانت ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها؛ فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها.

واعترفت المتهمة بصدور الرسائل الواردة من الدعوى من رقم جوالها والمثبتة في جوال طليقها، وخلصت المحكمة إلى إدانة المرأة لما نسب إليها، وحكمت المحكمة عليها بعقوبة تعزيرية بالسجن.