«حقوق الإنسان»: 11 هدفًا للجولات الرقابية على السجون ودور التوقيف

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، 11 هدفًا لأعمالها المتعلقة بزيارة السجون ودور التوقيف، مشدِّدةً على أهمية حصول الموقوف أو المحكوم على جميع حقوقه المكفولة له نظامًا.

وتتمثّل أهداف الهيئة، بحسب بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، في التأكُّد من نظامية التوقيف واستناده على أوامر مُسبّبة ومحددة المدة، والتأكُّد من نظامية إجراءات التحقيق والمدد المحددة لذلك، والتأكّد من عرض الموقوفين على المحكمة المختصة في المدة المحددة لذلك، والتأكُّد من مناسبة الطاقة الاستيعابية لمرافق السجون ودور التوقيف للعدد الفعلي للنزلاء، والتأكُّد من حالة المبنى ومدى مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تتضمَّن الأهداف كذلك التأكُّد من تصنيف النزلاء ووجود أماكن مخصصة للعزل الصحي والنزيلات الأمهات، والتأكُّد من نظامية الجزاءات المتخذة بحق النزلاء خلال فترة تواجدهم في السجن أو دار التوقيف ووجود سجلات خاصة بذلك، وكذلك الآلية المعتمدة لتزويدهم بمعلومات عن حقوقهم وسير إجراءات قضيتهم وآلية استلام شكواهم، والتأكُّد من حصول النزلاء على أوقات كافية للزيارة ووجود أماكن مهيأة لذلك، والتأكُّد من جودة ونظافة الإعاشة المقدمة للنزلاء، والتأكُّد من حصول النزلاء على حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتدريب وكذلك الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.