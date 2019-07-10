«صحة الرياض» تستحدث قسمًا جديدًا بشقراء.. وتوضح أهدافه الأربعة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، تدشين قسم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى شقراء، بحضور المحافظ عادل البواردي ومديرة إدارة الرعاية المنزلية بالمديرية الدكتورة فوزية الزامل، ومدير مستشفى شقراء العام الدكتور ياسر العطني.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن «صحة الرياض»، اطلعت عليه «عاجل»، بأنَّ هذه الخدمة تهدف إلى متابعة المرضى الذين تحتاج حالاتهم إلى رعاية طبية وتمريضية ومتابعة بصفة مستمرة من بعض الكوادر الطبية والفنية المؤهلة في منازلهم.
وتذهب الكوادر الطبية والفنية إلى منزل المريض وتقديم خدماتها له، بالإضافة إلى توسيع أفق المعرفة بالرعاية الصحية بالنسبة للمرضى وأسرهم، وتحسين مستوى جودة الرعاية الصحية المنزلية، وترقية النواحي النفسية والجسدية للمرضى.
من جانبه، قدَّم مدير المستشفى الشكر لمحافظ شقراء ومديرة إدارة الرعاية المنزلية على حضورهم وتدشين القسم، كما تقدم بالشكر والتقدير لمدير الشؤون الصحية الدكتور محمد التويجري، والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة على دعمهم اللامحدود ومتابعتهم المباشرة لافتتاح القسم.
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