بالصور.. أمانة جدة تكثِّف جولات الـ24 ساعة في موسم الحج

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، مواصلة جهودها الرقابية لموسم حج 1440هـ في مدينة حجاج مطار الملك عبد العزيز الدولي والتي تستمر حتى منتصف شهر محرم من العام المقبل لرحلات المغادرة، ضمن أعمال لجنة مراقبة المطاعم والكافيتريات والسوق التجاري ومكافحة الباعة المتجولين، والتي ترأسها الأمانة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة خلال موسم الحج.

وقال مدير عام الخدمات البلدية حسن بن سعيد الزهراني بحسب بيانٍ صادرٍ عن أمانة المحافظة، اطلعت عليه «عاجل»: إنَّ اللجنة شرعت حاليًّا في جولاتها التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والسوق التجاري بصالات الحج والعمرة وتستهدف الحملة الرقابية رصد مخالفات التراخيص وسوء تداول الأغذية إضافة لمخالفات البيع الجائل.

وأضاف أنَّ الصالات تضم نحو 64 محلًا تجاريًّا وتخضع جميعها للرقابة البلدية وذلك في إطار اتخاذ الاستعدادات اللازمة لموسم حج عام 1440هـ وتقديم الخدمات والتسهيلات كافة لحجاج بيت الله الحرام.

وتتضّمن الخطة الميدانية، بحسب الزهراني، العمل على مدار 24 ساعة بواقع ثلاث ورديات يوميًّا تمارس مهامها الرقابية على جميع المواقع في صالات الحج والعمرة بشكل متكرر بإجمالي تسع جولات يوميًا، تشمل تنفيذ 81 زيارةً للتأكُّد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظامية المنشآت، ويجري خلال ذلك رفع عينات من الأطعمة والمشروبات وإرسالها لمختبر الأمانة لإجراء التحليل اللازم للتأكد من سلامتها، وفي حال ثبوت عدم صلاحية العينة تطبق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية لتصحيح الوضع نظامًا.