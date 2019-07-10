القيادة تهنئ الرئيس خالتما باتولجا باليوم الوطني لمنغوليا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة لرئيس منغوليا خالتما باتولجا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس باتولجا، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار، بحسب وكالة الأنباء السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة لباتولجا، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًّا لحكومة وشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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