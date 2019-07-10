تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرِّب مخدرات في المدينة المنورة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كوكائين مخدِّر بالمدينة المنورة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنّه تمّ القبض على دورو جاي أولايمي، نيجيري الجنسية، أثناء تلقيه كميةً من الكوكائين المخدر وبيع كمية من النوع ذاته.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحُكم بقتله تعزيرًا، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرَّر شرعًا وأيد من مرجعه. بحسب البيان.

وأكّدت «الداخلية» حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذّرةً كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.