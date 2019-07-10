حج / الشيخ السديس يشيد بتطبيق مبادرة "طريق مكة" لحج هذا العام



مكة المكرمة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتطبيق مبادرة " طريق مكة " لحج هذا العام.

منوهاً بما تبذله حكومة المملكة في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكداً أن الحكومة الرشيدة منذ عهد الملك المؤسس - رحمه الله -، دأبت على خدمة الحرمين الشريفين والمعتمرين والزوار والحجاج، وسخرت كل طاقاتها وأفضل الكوادر لخدمتهم.

وبين معاليه أن مبادرة طريق مكة جاءت لتسهل إجراءات سفر الحاج من بلده إلى المشاعر المقدسة وتذليل أي عقبات تعترض تطبيق هذه المبادرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام حتى يصلوا إلى المملكة، واصفًا هذه الجهود بالأعمال النوعية التي تستحق الإشادة من الجميع.

ونوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بجهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، في العناية بكل ما يخدم الحرمين الشريفين، والاهتمام بكل الجهات التي تعمل على راحة حجاج بيت الله الحرام وتسخير كل ما يحتاجونه لتذليل الصعاب أمام ضيوف الرحمن.

وأكد أن خدمة الإسلام والمسلمين هي ديدن المملكة منذ تأسيسها سائلا الله تعالى أن يجعل أعمال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في العناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في ميزان حسناتهما وأن يوفق جهودهما في تذليل جميع العقبات أمام الحجيج والمعتمرين والزوار لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

13:35ت م

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