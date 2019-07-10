السعودية اليوم / "أمانة الشرقية" تعرض إنجازاتها خلال الربع الثاني



الدمام 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز إنجازاتها التي تحققت في خطة معالجة التشوه البصري خلال الربع الثاني من العام الحالي، التي تتضمن أعمال النظافة ومعالجة التلوث البصري في حاضرة الدمام.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن كمية النفايات التي تم استقبالها ومعالجتها بالمدفن الصحي لحاضرة الدمام، وأشرفت عليها إدارة النظافة بوكالة الخدمات بلغت 497729 طناً، فيما بلغ عدد التصاريح الإلكترونية الصادرة للشركات الخاصة بالنفايات لدخول المدفن الصحي خلال الفترة نفسها 1909 تصاريح، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية التي تم تنفيذها 12897 جولة، وعدد الحاويات التي تم صيانتها وتطهيرها 52798 حاوية، كما بلغت مساحة الشوارع والميادين العامة التي تم تنظيفها أكثر من 2189 كلم، وعدد دورات المياه العامة التي تم تنظيفها وصيانتها 129 دورة مياه موزعة على نطاق حاضرة الدمام.

وأشار الصفيان، إلى أن وكالة الخدمات ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، رصدت 178 مخالفاً للرمي العشوائي، وذلك بعد قيامهم برمي المخلفات في الأراضي الفضاء، فيما بلغ عدد البلاغات التي تمت معالجتها خلال الفترة نفسها 2494 بلاغاً.

وأكد أن الأمانة تسعى لإزالة جميع الملوثات البصرية وايجاد بيئة نظيفة وصحية، عاداً هذه الأعمال بالدليل على أن الخطة التي تم وضعها تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي جاءت تحت شعار "معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري #كذا_أحلى" بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، وحققت نتائج إيجابية كبيرة، لافتاً إلى أن الخطة مستمرة والفرق الميدانية تعمل على تنفيذ جميع محاور الخطة بشكل كامل.

ودعا الصفيان، المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في منع جميع مظاهر التلوث البصري، والاهتمام بجانب النظافة، والمحافظة على الأماكن العامة وترك الأماكن التي يرتادونها نظيفة وسليمة لكي ينعم بها الجميع.

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13:22ت م

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