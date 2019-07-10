

المدينة المنورة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً, تنفيذ عدد من الدروس العلمية النسائية في عددٍ من مساجد وجوامع المنطقة، بمشاركة عددٍ من الداعيات.

وتلقي الداعية سعاد الجابري درساً بعنوان "شرح متن الأصول الثلاثة", في مسجد سيد الشهداء، كما تلقي الداعية رشا العلي درساً بعنوان "شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة", في مسجد الزاحم بحي العريض.

وتأتي هذه الدروس في إطار البرامج العلمية الصيفية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, لنشر العلم الشرعي واغتنام فرصة الإجازة, لتبصير الناس بأمور دينهم وما يقربهم من المولى جل وعلا، ويساهم في إعداد الأسرة المسلمة.

// انتهى //

13:14ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تواصل تنفيذ عدد من الدروس العلمية النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.