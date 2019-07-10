، "أبل" تحذّر مستخدمي "آيفون": حدّثوا نظام تشغيلكم فوراً حتى لا تسقطوا "ضحايا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رسائل مشوّهة تكسر تشفير نظام "آي أو إس" وتعطل منظومة التشفير بالداخل

طالبت شركة "أبل" الأمريكية جميع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بهواتف "آيفون" بضرورة تحديث نظام تشغيلهم فورا، حتى لا يسقطوا ضحايا تلك الثغرة الخطيرة.

ونشر موقع "ماك رامورز" التقني الخاص بأخبار "أبل" تقريراً، يشير فيه إلى طرح "أبل" تحديثاً أمنياً جديداً لنظام تشغيلها "آي أو إس"، الذي يعالج ثغرة خطيرة في نظام التشغيل.

وطالب الموقع المستخدمين بضرورة تحديث نظام تشغيلهم، حتى لا يسقطوا ضحايا تلك الثغرة الخطيرة، التي تتمثل في ظهور رسائل "خبيثة مشوّهة" في هاتفك.

وتتمثل خطورة تلك الثغرة الخطيرة، في أن تلك الرسائل المشوّهة، تكسر تشفير نظام "آي أو إس"، وتعطل منظومة التشفير بالداخل؛ ما يجعلها تدمّر الهاتف بالكامل، وتجعل عملية إصلاحه مستحيلة تقريباً.

وأوضح التقرير أن بداية ظهور تلك الثغرة كان في 13 مايو الماضي، لذلك فإن التحديث الجديد يجعل مستخدمي "آيفون" في أمان.