، سجل جرائم "الحوثي" بحق المرأة اليمنية: مقتل 815 واعتقال 303 أخريات ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال ندوة على هامش انعقاد الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

كشف تحالف حقوقي يمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، عن سجل إجرامي لميليشيا الحوثي الانقلابية في قمع المرأة اليمنية منذ 2014، تضمن مقتل 815 امرأة واعتقال 303 أخريات بمختلف المحافظات.

وفي ندوة نظمها "التحالف" على هامش انعقاد الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، استعرض "تحالف رصد" (ائتلاف منظمات يمنية)، قائمة الانتهاكات التي طالت النساء والمنظمات المحلية والدولية وحرية الرأي في اليمن منذ سبتمبر 2014 حتى يونيو 2019.

وكشف أن النساء تعرضن على يد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقتل بالرصاص الحي، والقنص، والألغام، والاعتقال، والتحرش، والاعتداء الجنسي، والاغتصاب، والضرب، والركل، والصعق بالكهرباء، والانتحار في سجون الميليشيا، والحرمان من العائل، وانتزاع أولادهن، وكذا حرمانهن التعليم، والعديد من الانتهاكات الجسيمة الأخرى.

وأوضح التحالف الحقوقي أن الميليشيا اعتقلت مئات النساء دون أوامر من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، وأن الاتهامات الموجهة لهن أغلبها مفبركة، حيث يتم اعتقالهن إما من المنازل أو الأماكن العامة والوظائف والمواصلات، ووضعهن في معتقلات غير رسمية وغير قانونية.