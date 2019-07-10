، الاتحاد يوقّع مع الأرجنتيني فيشيو والتشيلي لويس خيمينيز ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمدة موسم واحد في إطار تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل

وقّعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع لاعبي الوسط التشيلي لويس خيمينيز، والأرجنتيني إيميليانو فيكيو لمدة موسم واحد، في إطار تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

وتمت مراسم توقيع العقدين في مدينة مانشستر، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمد بن عصام كعكي.

يشار إلى أن اللاعب التشيلي لويس أنتونيو خيمينيز غارسيز جاء من نادي ديبورتيفو فالستينو؛ حيث الخليج 365 له أن ارتدى شعار العديد من الفِرَق الإيطالية والإنجليزية والعربية؛ بدءًا من عام 2002؛ حيث انتقل إلى تيرانا الإيطالي، ومنه إلى فيورنتينا، ومن ثم نادي العاصمة لاتسيو؛ لينتقل بعدها إلى إنتر ميلان، ومعه حقق ثلاث بطولات هي بطولتا دوري وكأس سوبر إيطالي؛ ليخوض تجربة جديدة في إنجلترا مع وست هام، قبل أن يبدأ تجربته العربية، والبداية كانت مع الأهلي الإماراتي في 2011، ومنه إلى النصر الإماراتي، كما لعب في عدة أندية قطرية.

بينما قدم الأرجنتيني إميليانو غابرييل فيشيو من نادي سانتوس البرازيل؛ حيث الخليج 365 أن خاض عدة تجارب احترافية في إسبانيا وتشيلي وقطر والإمارات.