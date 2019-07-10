، #الشورى لـ "الإعلام المرئي": كثّفوا جهودكم لضبط سوق الألعاب الإلكترونية ،

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طالب مجلس #الشورى، اليوم، هيئة الإعلام المرئي، بتكثيف الجهود التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.
كما طالب المجلس، الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع.
وطالب أيضاً بدراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم، والإسراع إلى نقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
#الشورى لـ "الإعلام المرئي": كثّفوا جهودكم لضبط سوق الألعاب الإلكترونيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
طالب مجلس #الشورى، اليوم، هيئة الإعلام المرئي، بتكثيف الجهود التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.
كما طالب المجلس، الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع.
وطالب أيضاً بدراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم، والإسراع إلى نقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
11:29 AM
دعا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم من شركات البث الأجنبية مسبقة الدفع
طالب مجلس #الشورى، اليوم، هيئة الإعلام المرئي، بتكثيف الجهود التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.
كما طالب المجلس، الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع.
وطالب أيضاً بدراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم، والإسراع إلى نقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
، #الشورى لـ "الإعلام المرئي": كثّفوا جهودكم لضبط سوق الألعاب الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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