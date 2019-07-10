أبلغت الشرطة الأمريكية زوجة المبتعث السعودي المفقود في شلالات نيوجرسي قاسم عداوي، أن البحث عنه ما زال مستمرا، وفق ما ما أكده شقيقها ماجد أحمد عداوي.
وبحسب “عكاظ”، قال “عداوي”، إن الشرطة أكدت لأخته أن المنطقة صعبة وعملية البحث قد تستغرق فترة طويلة.
وأضاف أن أخته تلقت اتصالا من القنصل السعودي بتقديم كافة الخدمات لها ولأولادها، وحظيت باهتمام القنصلية ووزارة الخارجية السعودية بالبحث عن زوجها منذ تلقي خبر فقدانه.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في واقعة اختفاء المبتعث السعودي المفقود في شلالات نيوجرسي.. هذا ما قالته الشرطة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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