“بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وهويتها كدولة واضحة وذات سيادة، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط”.. هكذا علق الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق، في حديث خاص لشبكة بلومبيرغ بلندن.
وتفصيلاً، قال الفيصل إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها لإدارة ترامب لن تنجح ما لم تتضمن دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وأكد رئيس الاستخبارات العامة الأسبق خلال في المقابلة أنه “بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وهويتها كدولة واضحة وذات سيادة، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الفيصل” لـ”بلومبيرغ”: لا سلام بالشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية عاصمتها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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