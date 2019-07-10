«الأرصاد» تُنبِّه: أمطار رعدية ورياح ترابية على 8 مناطق

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، سكان ثماني مناطق بالمملكة، من رياح ترابية نشطة وهطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في تنبيهات، اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ منطقة الباحة وتشمل (الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، وقلوة) تشهد رياحًا سطحية نشطة تكون مثيرة للأتربة، مع تدني مستوى الرؤية من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وصدر التنبيه نفسه لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل (أضم، الخرمة، العرضيات، القنفذة، الليث، تربة، رنية)، ومنطقة حائل وتشمل (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق)، ومنطقة القصيم وتشمل (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء)، وذلك حتى الثامنة مساءً.

كما صدر نفس التنبيه لمنطقة الجوف، وتشمل (القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل)، والمنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا)، ومنطقة الحدود الشمالية وتشمل (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر)، حتى الثامنة من مساء اليوم أيضًا.

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يأتي هذا، بينما نبَّهت «الأرصاد» إلى تعرّض منطقة جازان وتشمل (أبوعريش، أحد المسارحة، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب) إلى هطول أمطار رعدية ورياح ترابية، تكون مثيرة للأتربة وتدني مدى الرؤية حتى الثامنة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقَّعت فيه استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، ما تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت- عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، والأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران، تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.