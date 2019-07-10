شفاء 90% من الأطفال المصابين بالسرطان بمركز الأميرة نورة

أعلنت إدارة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، أنّ نسبة شفاء الأطفال من مرض السرطان بمركز الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل للأورام بلغ 90 %.

وقالت في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «نسبة الشفاء في قسم أمراض الدم والأورام للأطفال بمركز الأميرة نورة بلغ 90 % في مختلف أمراض الأورام الخاصة بالأطفال التي تم علاجها».

وأضاف البيان: «تمَّ قبول نحو 261 طفلًا مصابًا بالسرطان العام الماضي بقسم أمراض الدم والأورام للأطفال بمركز الأميرة نورة بزيادة سنوية 15% تقريبًا وبلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية 21650 زيارة، والذين تم تنويمهم بالجناح ما مجموعه 1655 مريضًا».

وقسم أمراض الدم والأورام للأطفال بمركز الأميرة نورة من الأقسام المجهزة تجهيزًا متكاملًا لعلاج حالات الأورام للأطفال، ويحتوي على عيادات متخصصة لعلاج ومتابعة الحالات بواقع 12 عيادة أسبوعيًّا مثل أمراض سرطان الدم الحاد، وأمراض الدم الوراثية وعيادة العلاج الإشعاعي والغدد الصماء وعيادة لمتابعة المرضى الذين أكملوا فترة العلاج الكيماوي ويراجع كل عيادة ما بين 30 و40 مريضًا.