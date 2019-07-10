مصرع طفل ببندقية «ساكتون» في حائل على يد شقيقه الأكبر

قالت مصادر لـ«عاجل» إنَّ الجهات المعنية في منطقة حائل، فتحت تحقيقًا سريعًا في حادثة مقتل طفل (4 سنوات) ببندقية، وإنَّ عناصر البحث الجنائي شرعت- فور تلقيها بلاغًا بالواقعة- في ممارسة الإجراءات اللازمة في موقع الحادثة.

ووقع الحادث المأساوي في منطقة حائل؛ حيث لقي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات مصرعه على يد شقيقه الذي يكبره بثلاث سنوات فقط، إثر إطلاقه النار عليه من بندقية هوائية من نوع «ساكتون».

وعلمت «عاجل» من مصادرها أنَّ مستشفى الملك خالد بحائل استقبل، مساء أمس الثلاثاء، الطفل الضحية مصابًا بطلقة من ساكتون هوائية، وتوفي فور وصوله، وقد تمَّ إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المستشفى للتحقيق في الحادث.

وأكَّدت المصادر أنَّ شقيق الطفل (7سنوات) هو من أطلق النار عليه بطريق الخطأ من ساكتون هوائية دون معرفةٍ بهذا السلاح، وأن محاولات إنعاش الضحية باءت بالفشل، ومن ثمَّ لفظ أنفاسه الأخيرة.