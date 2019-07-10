بالفيديو والصور.. مواطن يسخِّر مُعدَّاته لسحب شاحنة أغلقت الطريق بدومة الجندل

جسَّد مواطن من محافظة دومة الجندل روح التعاون وتقديم المصلحة العامة فوق أي اعتبار، بمساهمته في تسخير معداته الثقيلة، ومشاركته في سحب شاحنة اصطدمت بمحل تجاري وأغلقت الطريق المؤدي إلى دوار حي الغرب في محافظة دومة الجندل.

وتداول رواد شبكات التواصل، فيديوهات لحادث الشاحنة، ورصدوا موقف المواطن رخي الصالح الخابور، واستخدامه معداته الثقيلة «الشياول» وسحبه الشاحنة بعد أن استعصت على الجهات المباشرة للحادث.

ولاقى هذا الموقف استحسان الكثير ممن اعتبروا هذا الفعل دليلًا على شهامة هذا المواطن وكرمه، فيما ذكر آخرون أن المواطن رخي الصالح الخابور عُرف بمواقفه وكرمه وتقديم المصلحة العامة وتعاونه في كل ما من شأنه خدمة المجتمع والمحافظة التي يسكنها، وطالبوا في الوقت نفسه بتكريمه وشكره على كل ما يقدمه.