السعودية اليوم / نجاح 150 عملية تكميم بمركز جراحة السمنة بعرعر



عرعر 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

تمكن الفريق الطبي في مركز جراحة السمنة بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر من إجراء 150 عملية جراحة ناجحة في تكميم المعدة لعلاج السمنة المفرطة بدون أي مضاعفات تذكر - ولله الحمد -.

ويعـد مركز جراحة السمنة من المراكز الحديثة التي تقدم خدمات جراحة السمنة المفرطة.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة "مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان"، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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11:46ت م

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