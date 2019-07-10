السعودية اليوم / مدير تعليم شرورة يدشن برامج التطوير المهني الصيفي



نجران 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

دشن مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا أمس، برامج التطوير المهني الصيفي، الموجهة لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بمركز التدريب التربوي للبنين بالمحافظة.

وأبان مدير قسم التدريب التربوي بتعليم شرورة جنيد باوزير، أن عدد البرامج بلغ 31 برنامجاً ينفذها 17 مدرباً ومدربة في 5 قاعات تدريبية، ويستفيد منها أكثر من 390 معلماً ومعلمة.

وأفاد باوزير، أن البرامج تشمل، برامج القيادة التربوية والمناهج وطرق التدريس، وبرامج التوجيه والإرشاد والموهبة واللغة الانجليزية والتعلم الإلكتروني، إضافة إلى برامج الحاسب الآلي والتربية الخاصة وتعليم الكبار، فضلاً عن سلسلة من برامج التطوير المهني المتضمنة إدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل وبناء نظم الجودة والفصول الافتراضية والتطبيقات الرقمية، وغيرها من البرامج النوعية، مثل استراتيجيات التعلم النشط وتأهيل قادة المستقبل وإدارة التواصل عبر الإعلام الجديد والذكاء الرقمي والرحلات المعرفية عبر الويب والمهارات الإبداعية في رفع كفاءة الإنتاجية ودمج مهارات التفكير في التدريس وبناء نظم الجودة.

// انتهى //

11:39ت م

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