حج / وزارة الشؤون الإسلامية تنظم غداً محاضرة عن "جهود الدولة السعودية في حماية الحج وأمن الحجيج"



الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الخميس ، محاضرة بعنوان: (جهود الدولة

وسيقوم سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في المحاضرة.

يذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في الرياض ــ بإذن الله ــ سينقل المحاضرة على شبكة الإنترنت، وبعد التسجيل على اليوتيوب.

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11:34ت م

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الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الخميس ، محاضرة بعنوان: (جهود الدولة السعودية في حماية الحج وأمن الحجيج)، يلقيها محمد بن محمد عكور، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.وسيقوم سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في المحاضرة.يذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في الرياض ــ بإذن الله ــ سينقل المحاضرة على شبكة الإنترنت، وبعد التسجيل على اليوتيوب.// انتهى //11:34ت م0049

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