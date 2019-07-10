حج / الشيخ السديس يثمن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة ألف حاج فلسطيني لأداء فريضة الحج لهذا العام



مكة المكرمة 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

ثمن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافة ألف حاج فلسطيني لأداء فريضة الحج لهذا العام .

ونوه بالخدمات الجليلة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للإسلام والمسلمين ولضيوف الرحمن التي يستفيد منها عدد كبير من دول شتى وفي أقطار مترامية كل عام، لإيصال رسالة مهمة مفادها أن هذه البلاد المباركة بقيادتها وشعبها يحملون على عواتقهم خدمة الحجاج والتفاني بتقديم الغالي والنفيس لهم، التي لم تقتصر على تسهيل أداء الحج فحسب، بل شملت العناية بهم وتعزيز الأخوة والترابط بينهم والوقوف في نصرتهم وعلاج قضاياهم، ومساعدة من لم يستطع القيام بالحج في جميع أنحاء العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الخاصة.

وأكد معاليه أن هذا القرار يحمل أهدافاً سامية كرست منذ قيام الدولة

وسأل الشيخ السديس اللهَ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على ما يقومان به من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يجعل الله ذلك في ميزان حسناتهما.

// انتهى //

11:31ت م

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مكة المكرمة 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسثمن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافة ألف حاج فلسطيني لأداء فريضة الحج لهذا العام .ونوه بالخدمات الجليلة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للإسلام والمسلمين ولضيوف الرحمن التي يستفيد منها عدد كبير من دول شتى وفي أقطار مترامية كل عام، لإيصال رسالة مهمة مفادها أن هذه البلاد المباركة بقيادتها وشعبها يحملون على عواتقهم خدمة الحجاج والتفاني بتقديم الغالي والنفيس لهم، التي لم تقتصر على تسهيل أداء الحج فحسب، بل شملت العناية بهم وتعزيز الأخوة والترابط بينهم والوقوف في نصرتهم وعلاج قضاياهم، ومساعدة من لم يستطع القيام بالحج في جميع أنحاء العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الخاصة.وأكد معاليه أن هذا القرار يحمل أهدافاً سامية كرست منذ قيام الدولة السعودية وسار على نهجها ولاة الأمر منذ عهد المؤسس - رحمه الله -, التي حملت على عاتقها تعظيم شعيرة الحج وتعزيز المحبة والسلام والإخاء والتعاون بين المسلمين, ودور المملكة الرائد في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.وسأل الشيخ السديس اللهَ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على ما يقومان به من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يجعل الله ذلك في ميزان حسناتهما.// انتهى //11:31ت م0047

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