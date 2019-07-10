السعودية اليوم / مستشفى الحرم للطوارئ يواصل تقديم خدماته لضيوف الرحمن



مكة المكرمة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

يواصل مستشفى الحرم المخصص للطوارئ تقديم خدماته للحجاج والمعتمرين على مدار الساعة.

ويقدم المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله الخدمات الطبية العاجلة لضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام، إذ يعمل بسعة 50 سريراً، منها 10 أسرة خصصت للعناية المركزة، تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث، كما خصص المستشفى فرقاً ميدانية لتقديم الخدمات العلاجية داخل أروقة الحرم المكي الشريف، إلى جانب خطوط إخلاء وإنقاذ لاستخدامها عند الحاجة في حالات الطوارئ.

ويوفر مستشفى الحرم للطوارئ خدمات عالية المستوى والكفاءة، وذلك استمراراً لما تقوم به وزارة الصحة من جهود للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1440هـ

يُذكر أن مستشفى الحرم للطوارئ يعد أحدث مستشفى انضم للخدمات الطبية في المشاعر المقدسة، حيث تم تدشينه خلال شهر رمضان المبارك العام قبل الماضي .

// انتهى //

11:02ت م

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