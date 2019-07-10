السعودية اليوم / جمعية تحفيظ القرآن بالعقيق تدشن "الدورة الصيفية لحفظ القرآن وتجويده" الأحد المقبل



الباحة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

تدشن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق الأحد المقبل, "الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم وتجويده" للعام 1440هـ.

وأوضح رئيس الجمعية رزحان بن سليمان الغامدي، أن الدورة تأتي كإحدى برامج الجمعية لخدمة أبناء المحافظة والمصطافين من الراغبين في الحفظ والمراجعة والتلاوة والتجويد واستغلال الإجازة الصيفية، بما يعود بالنفع والفائدة على الطلاب وتربيتهم على أخلاق القرآن الكريم, مبيناً أن الدورة في جامع حمارس وتستمر لمدة شهر من الساعة 12 ظهراً ولمدة ساعتين.

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10:46ت م

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