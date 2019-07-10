السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في الشورى تجتمع بسفير المكسيك لدى المملكة



الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

اجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ولاسيما البرلمانية منها، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات.

يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تعنى بتوثيق روابط صلات الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.

// انتهى //

10:45ت م

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الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واساجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، مع سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة الفريدو ميراندا، وذلك بمقر المجلس في الرياض أمس.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ولاسيما البرلمانية منها، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات.يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تعنى بتوثيق روابط صلات الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.// انتهى //10:45ت م0033

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