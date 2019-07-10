السعودية اليوم / مسار خاص للمتقاعدين في مطار الجوف



سكاكا 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع مطار منطقة الجوف مساراً خاصاً لخدمة المتقاعدين من أجل تسريع إجراءات السفر المقدمة لهم في المطار.

حيث تأتي هذه الخطوة تعزيزاً لتعاون المؤسسة مع الجهات الصديقة وامتداداً لمبادرات المؤسسة في تقديم خدمات مميزة لعملائها تحقيقاً لإستراتيجيتها 2022.

حضر تدشين مسار المتقاعدين بمطار الجوف مدير المطار مضيان المضيان ومدير فرع المؤسسة بالمنطقة بندر الرويلي.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد دشنت عدة مسارات للمتقاعدين في مختلف مطارات المملكة سعياً لراحتهم ونالت استحسان عملاء المؤسسة والمسافرين.

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10:44ت م

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