السعودية اليوم / ست مخالفات لمحلات بيع التبغ ومشتقاته بحفرالباطن



حفرالباطن 07 ذوالقعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019م واس

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة حفر الباطن ضمن أعمالها الرقابية الميدانية ست مخالفات في محلات بيع التبغ ومشتقاته، تم من خلالها تحرير المخالفات المتضمنة تحصيل الغرامات طبقًا للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.

وتضمنت الجولة تحرير أربعة تعهدات لمحلات أخرى، وتركيب لوحات توعوية وتحذيرية في منافذ البيع لتوعية المجتمع بمخاطر التبغ على الفرد والمجتمع، مدونة أرقام البلاغات حال رصد أي مخالفة على هذه المحلات.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفرالباطن، أطلقت مؤخراً المرحلة الرقابية الثانية، ونفذت جولات ميدانية على المقاهي للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.

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10:40ت م

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