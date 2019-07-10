رابط استعلام نتائج قبول جامعة الشمالية

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، اليوم الأربعاء، عن نتائج القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1440/1441هـ (الترشيح الأول).

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وعقدت الجامعة مؤتمرًا في قاعة مجلس الجامعة بالإدارة العليا، بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري وكلاء الجامعة وعميد القبول والتسجيل ومنسوبي العمادة لإعلان النتائج.

ويمكن معرفة نتائج القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي بجامعة الشمالية على الرابط هنا

وكانت الشروط العامة للقبول:

1. أن يكون سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو زوجة مواطن سعودي ولديها أولاد منه.

2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

3. أن يكون حاصلاً على نتيجة اختبار قدرات لطلاب الأدبي – قدرات وتحصيلي لطلاب وطالبات العلمي والأدبي الصادر من المركز الوطني للقياس.

4. لا تقبل الجامعة أي طالب سحب من أي جهة تعليمية أخرى إلا إذا مضى على الانسحاب ثلاثة أشهر فأكثر قبل بدء القبول، ولا تقبل الجامعة أي طالب انسحب من الجامعة إلا بعد مضي 4 فصول دراسية.

5. لا تقبل الجامعة أي شهادة مضى عليها أكثر من خمس سنوات (أي أن الجامعة تقبل الشهادات ١٤٣٥-١٤٣٦ هـ وما بعدها) فيما عدا الكليات الصحية (الطب، العلوم الطبية، الصيدلة، والتمريض) لا تقبل سوى خريجي السنة الحالية ١٤٣٩-١٤٤٠ هـ فقط. وأما كلية الهندسة فتقبل خريجي السنة الماضية ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ والسنة الحالية ١٤٣٩-١٤٤٠ هـ.

6. أن يكون متفرغًا للدراسة تفرغًا كليًا.

7. ألا يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً تأديبياً وإذا اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله تأديبًا فيعد قبوله لاغيًا من تاريخ قبوله.

8. أي شروط أخرى تحددها الكلية المتقدم عليها.