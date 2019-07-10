تميم يملك قصرًا في إسرائيل!

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، أن أمير قطر، تميم بن حمد يمتلك قصرًا في إسرائيل.



وأضاف ماهر فرغلي خلال تصريحات إلى قناة صدى البلد المصرية، أن تميم بن حمد يمتلك قصرًا داخل إسرائيل، وأن تاريخ مصر مشرف في المقاومة ورفض الاحتلال عكس قطر المقامة على أراضيها قواعد أجنبية.

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وفي سياق آخر، قال الباحث إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح الفترة الأخيرة بدعم مليشيات طرابلس بكل إمكانيات الدولة التركية، وأن الرئيس التركي عمل على نقل المسلحين من سوريا إلى طرابلس، بهدف إشغال الجيش الليبي بهؤلاء الإرهابيين عن تأمين الحدود، فيتسلل الإرهابيون إلى الحدود الغربية لمصر، فتحدث مشاكل أمنية في القاهرة.