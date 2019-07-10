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بشرى لهواة التصوير الفلكي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن خلال هذه الليالي سيكون كوكب زحل في ألمع إضاءته السنوية.
وتابع الزعاق أن كوكب زحل سيُشاهد بالعين المجردة كجرم لامع طوال الليل، وهي فرصة سانحة لهواة التصوير الفلكي.
وخلال الفترة الأخيرة، أعلن علماء الفلك أنهم اكتشفوا العديد من الأشياء المفاجئة حول كوكب زحل، إلا أن أكثرها غرابة ما تم اكتشافه داخل الغلاف الجوي لهذا الكوكب، حيث أعلن العالم البريطاني براين كوكس، أستاذ فيزياء الجسيمات في كلية الفيزياء والفلك في مدينة مانشستر، أن المفاجأة كانت فيما يخص طقس ومناخ زحل.
وقال العالم البريطاني، إنه تحت الغلاف الجوي العلوي لكوكب زحل، تنمو العديد من السُحب الكبيرة جدًا، التي تولد برقًا أقوى بما يقارب الـ 10 آلاف ضعف من البرق في كوكبنا الأرض، حيث يحول هذا البرق غاز الميثان إلى غيوم عملاقة من السخام.
كما أن الضغط ينمو بشكل كبير للغاية، وهو قادر على تحويل غيوم السخام إلى ألمـاس، الأمر الذي يعطي احتمالية كبيرة بأن تمطر سماء زحل ألماسًا!
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