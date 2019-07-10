سيول واشنطن تدخل البيت الأبيض

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أدت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على العاصمة الأمريكية واشنطن، الاثنين الماضي، إلى غمر قسم كبير من شوارع المدينة ومرافقها العامة، بالإضافة إلى بعض مكاتب البيت الأبيض.



وبينت مقاطع فيديو السيول وهي تغطي بعض شوارع المدينة، حيث وصل ارتفاع منسوب المياه في بعضها لأكثر من 16 سنتيمترًا، فيما تدفقت شلالات المياه التي تدفقت من أسقف بعض محطات المترو في واشنطن، والتي انسكبت مياهها على القطارات مباشرة.

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كما تعرضت بعض الشوارع الفرعية في المدينة لارتفاع مناسيب مياه الأمطار، حتى غمرت بعض السيارات، وتسربت إلى المنازل المجاورة وألحقت أضرارًا فيها.

وأظهر أحد الصحفيين التابعين لمجموعة الرئيس الأمريكي الإعلامية كيف تسربت المياه إلى المكاتب التي يعملون فيها داخل البيت الأبيض.