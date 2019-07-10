2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) شروط الانضمام لـ أكاديمية هدف للقيادة ومراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية.

5 مراحل

وبحسب هدف، تأتي المرحلة الأولى لتشمل التسجيل بالبرنامج وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، حيث يتم الترشيح عن طريق المنشآت وهي من يقوم بتسجيل مرشحيها في منصة التسجيل في الأكاديمية

أما المرحلة الثانية، فهي تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع المشروعات تطبيق التعلم، ثم المرحلة الثالثة خلال هذه المرحلة يعود فيها المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج. أيضاً خلال هذه الفترة، سوف يطلب من المتدربين حضور بعض الدورات والمحاضرات إلكترونياً، إضافة إلى جلسات التوجيه (الكوتشينج).

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وبالنسبة إلى المرحلة الرابعة، فهي التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، ثم المرحلة الخامسة، تقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

الترشيح وإجراءات القبول

تسجيل المرشحين يتم بالضغط على زر “الدخول” في الأعلى ثم الدخول عن طريق حساب المنشأة في طاقات، وإذا لم تكن المنشأة مسجلة في طاقات، يجب التسجيل أولاً لتتمكن من ترشيح منسوبيها.

كما يتم ترشيح المتدرب من قبل جهة عمله إلكترونياً عن طريق موقع الأكاديمية، وجهة العمل مسؤولة عن صحة البيانات المدخلة في نموذج الترشيح.

وبعد الترشيح، ستقوم إدارة الأكاديمية بفرز المرشحين بناءً على معايير القبول، فيما تتواصل إدارة الأكاديمية مع الجهات لإبلاغها بالمرشحين الذين تم قبولهم مبدئياً، كما تتواصل مع المرشحين مباشرة لإبلاغهم بالإجراءات اللاحقة وتضمن اختبار قياس الإمكانات القيادية والمقابلة الشخصية وأي اختبارات أخرى تراها الأكاديمية مناسبة.

وبعد ذلك يتم إصدار القائمة النهائية للمتدربين وإبلاغ جهات عملهم.