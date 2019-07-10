قطر تُغري الجماهير بالخمور !

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

لا تزال قطر تُناور بورقة المواد الكحولية لإغراء جمهور الكرة حول العالم بقبول فكرة استضافتها لكأس العالم خلال 2022، وهو الأمر الذي لا يزال يواجه انتقادات شديدة بسبب العديد من الاعتبارات.

وفور نقل بعض التقارير الإعلامية لوجود نقص في كميات الجعة والخمور الموجودة في قطر، سعت الدوحة لتوفير شحنات ضخمة من هذه المواد على مدى الساعات القليلة الماضية.

قطر تواصل السقوط

وفي محاولة لاسترضاء الجماهير التي اعترفت بأن الدوحة حصلت على حق التنظيم بطرق ملتوية تغطيها الرشاوى والفساد بشكل رئيسي، خفضت قطر أسعار المشروبات الكحولية بعد أن فرضت ما يُعرف باسم “ضريبة الخطيئة” والتي ضاعفت من سعر تلك المواد.

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وقالت شبكة بلومبرغ الأمريكية، إن اتخاذ قطر لقرار بخفض سعر المشروبات الكحولية في البلاد بحوالي 30% يأتي لاسترضاء مُشجعي كرة القدم الذين يشعرون بالقلق بالفعل من تكاليف الكحول عند حضورهم كأس العالم 2022.

وأصدر متجر المشروبات الكحولية، الذي يُطلق عليه رسميًا شركة قطر للتوزيع، قائمة أسعار لعملائها أظهرت تخفيضات في الأسعار، وبات من الواضح أن قطر سحبت الضريبة التي كانت تُضاف على أسعار المواد الكحولية بنسبة 100 ٪.

رفض عالمي لقطر

حالة الرفض العالمي لقطر دفعتها للتعهد بتوفير أي متطلبات يحتاجها المشجعون أثناء التواجد في البلاد، وعلى رأسها السماح بالخمور والجعة وغيرها من المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى تقديم تنازلات بشأن سلوك المشجعين في فترة إقامة البطولة.

وقال طيّار بريطاني يبلغ من العمر 30 عاماً ويقيم في الدوحة: أنا من كبار مشجعي كرة القدم، لكن ليس لدي أي نية للمجيء إلى هنا لحضور كأس العالم، خاصة إذا كنت لا أستطيع الحصول على بيرة.