الان تتابع “هدف” يعلن شروط الانضمام إلى أكاديمية القيادة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن شروط الانضمام إلى أكاديمية هدف للقيادة، موضحة أنها تضم 5 مراحل لتنفيذ البرنامج التنفيذي للقيادات. وبين الصندوق أن شروط الانضمام إلى الأكاديمية وتفاصيل البرنامج متاحة عبر الرابط: https://hrdfacademy.sa/aboutus.php

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