شكرا لقرائتكم اتفاق لتطوير بيئة مخيمات دول "أفريقيا غير العربية" في المشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 20:28

وقعت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية اليوم، (الثلثاء) اتفاق "الحج الأخضر"، مع بيت الخبرة استدامة للبيئة والتنمية المستدامة، وجمعية البيئة السعودية غير الربحية المختصة بتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية والتعليمية، لتطوير الصحة العامة في مخيماتها بالمشاعر وتجويد وتحسين الخدمات البيئية بها.



ويهدف الاتفاق الذي وقعه عن المؤسسة رئيس مجلس إدارتها، المطوف رامي لبني، والمدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية وآمال مهدي، إلى الحفاظ على السلامة العامة لحجاج بيت الله الحرام، وتطوير وتحسين الخدمات البيئية داخل مخيماتهم والميادين المحيطة بها في المشاعر المقدسة، من خلال مشروع إعادة تدوير المخلفات وغيرها من الخدمات البيئية، لتوفير الراحة والأمان لضيوف الرحمن.