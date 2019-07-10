جامعة الملك سعود تعلن عن توفر وظائف أكاديمية للجنسين والتقديم الأحد المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء، بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) وأخرى بمسمى معيد، لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل في كليات عدة داخل الجامعة، وتشمل كلية العمارة والتخطيط، الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال، الآداب، العلوم الطبية التطبيقية.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة عبر زيارة الموقع الالكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ الأحد 11 / 11 1440هـ، وينتهي بنهاية دوام الخميس 22 / 11 / 1440هـ.