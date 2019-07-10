السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء، بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) وأخرى بمسمى معيد، لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل في كليات عدة داخل الجامعة، وتشمل كلية العمارة والتخطيط، الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال، الآداب، العلوم الطبية التطبيقية.
وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة عبر زيارة الموقع الالكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ الأحد 11 / 11 1440هـ، وينتهي بنهاية دوام الخميس 22 / 11 / 1440هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك سعود تعلن عن توفر وظائف أكاديمية للجنسين والتقديم الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.